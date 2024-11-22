Как оформить денежную помощь пенсионеру

Украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты, которые определяются стажем работы, состоянием здоровья и другими критериями. Однако эти надбавки доступны лишь для отдельных категорий граждан.

Кто может оформить дополнительные выплаты

Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе по состоянию здоровья, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии, передает 24 Канал.

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Размер доплаты на уход составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2024 году эта сумма составляет 944 гривны, исходя из прожиточного минимума в 2 361 гривну.

Обратите внимание! Для оформления доплаты необходимо подать заявление и предоставить подтверждающие документы в соответствующие органы.

В то же время пенсионеры с пенсией до 3 250 гривен имеют право на дополнительную помощь от ООН. Выплата назначается автоматически при условии:

проживания в районах потенциальных или активных боевых действий;

отсутствия выплат для ВПЛ и международной помощи с 1 марта 2023 года.

Как оформить временную социальную помощь

Граждане пенсионного возраста, которые не имеют достаточного страхового стажа для получения пенсии, могут претендовать на временную государственную помощь. Для этого нужно подать заявление и необходимые документы в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Обратите внимание! В условиях военного положения и в течение месяца после его завершения выплата помощи продолжается даже в случае пропуска срока ее пересмотра.