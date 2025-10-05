От индексации до надбавок: как Пенсионный фонд может увеличить ваши выплаты
- Пенсионный фонд Украины проводит перерасчеты пенсий для работающих пенсионеров, учитывая изменения в прожиточном минимуме и минимальной зарплате.
- Отдельные категории пенсионеров могут получать дополнительные выплаты, такие как помощь на проживание или поддержка на твердое топливо, особенно для наиболее уязвимых групп.
В этом году пенсии украинцев могут вырасти не только из-за индексации. Пенсионный фонд подготовил несколько механизмов, которые позволяют пересмотреть выплаты.
Как Пенсионный фонд повышает выплаты пенсионерам?
Индексация пенсий – лишь одна из составляющих поддержки пенсионеров, рассказал Председатель правления Пенсионного фонда Украины Капинус Евгений в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
К основным выплатам ПФУ также регулярно проводит перерасчеты: для работающих пенсионеров, в связи с изменением прожиточного минимума или минимальной зарплаты.
Обратите внимание! Также существуют ежемесячные "регламентные" корректировки, которые учитывают зарплату, стаж, трудоустройства или достижения возрастных порогов.
Особое внимание уделяется проверке получателей выплат, а именно внутренне перемещенных лиц и тех, кто временно находится за границей или на оккупированных территориях, чтобы средства поступали именно тем, кто имеет на них право.
Сегодня из-за полномасштабного военного вторжения такой статус имеют немало украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасности и защиты уже после этой даты. Кто-то выехал за границу, кто-то переместился в пределах страны. Поэтому встал вопрос установления физического лица-получателя выплат, чтобы проверить, что она жива и средства получает именно тот человек, которому они предназначены.
Какие сейчас действуют дополнительные выплаты для пенсионеров?
Как отметил Капинус, кроме основной пенсии, отдельные категории пенсионеров могут получать дополнительные выплаты: помощь на проживание, поддержку на твердое топливо или другие социальные надбавки.
Они направлены на наиболее уязвимые группы. А именно одиноких пожилых людей, пенсионеров в сложных жилищных условиях или в регионах с активными боевыми действиями.
Что известно о нынешней индексации пенсий в этом году?
В этом году Пенсионный фонд Украины провел индексацию пенсий на 11,5%. В прошлом году повышение составило лишь 8%.
По его словам, коэффициент индексации формируется из двух показателей: половина это рост потребительских цен за предыдущий год, а другая половина из роста средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы, за три предыдущих года.
Ежегодно правительство определяет коэффициент для перерасчета пенсий; этот раз он составил 1,115.