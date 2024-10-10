Льготная пенсия о которой молчат: кто может выйти на пенсию раньше

Пенсионный возраст может снижаться на 5 или 10 лет, а иногда и больше, в зависимости от вида деятельности. Это касается не только шахтеров и металлургов, но и многих других профессий.

Кто может уйти на пенсию по возрасту на льготных условиях

Списки льготных профессий и вредных производств утверждались отдельными постановлениями в разные годы, сообщают "На пенсии". В целом эти списки содержат тысячи различных пунктов, охватывая десятки производств и сотни профессий и должностей в соответствующих отраслях.

Читайте также: Надбавки и идентификация: что изменится в начислении пенсий в ближайшее время

Например, для металлургов и шахтеров предусмотрены специальные условия выхода на пенсию – независимо от возраста, если они имеют стаж по списку №1 не менее 25 лет. То есть, начав работать в горячем цехе завода с 18 лет, можно выйти на пенсию уже в 43 года.

Обратите внимание! В зависимости от того, в какой период работал человек, следует обращать внимание именно на списки, действовавшие в те годы. Возможно, профессия, которая была льготной ранее, больше не входит в новые списки, или наоборот.

Существует также перечень профессий, на которых достаточно отработать 20 лет, чтобы выйти на пенсию без дополнительных требований. Среди них: рабочие очистного забоя, проходчики и сталевары. В таких случаях аттестация рабочего места не нужна.

СПИСОК №1

Тем, кто работал по списку №1, пенсию назначают в 50 лет. Выплаты могут получить:

мужчины, которые имеют не менее 25 лет общего стажа, из которых 10 лет – льготного;

женщины, у которых общий стаж составляет 20 лет, из которых 7 лет и 6 месяцев – льготного.

Важно! Если льготного стажа меньше, чем указано, но не менее половины от необходимого, то пенсионный возраст может быть уменьшен на несколько лет. Например, мужчине для выхода на пенсию по списку №1 нужно 10 лет льготного стажа, а если у него есть только 5 лет, то он сможет уйти на пенсию на 5 лет раньше.

СПИСОК №2

Для тех, кто работал по списку №2, пенсию назначают в 55 лет. Выйти на заслуженный отдых раньше могут:

мужчины, которые имеют 30 лет общего стажа и 12,5 лет льготного стажа по списку №2;

женщины, которые имеют 25 лет общего стажа, из которых не менее 10 лет – льготного.