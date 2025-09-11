Драмы не будет: как повлияет выезд молодежи за границу на экономику Украины

Правительство разрешило выезд за границу мужчин в возрасте 18-22 лет во время войны. В Нацбанке прокомментировали, как это повлияет на развитие украинской экономики.

Как выезд молодежи повлияет на экономику Украины?

Нацбанк собирается отслеживать последствия такого решения правительства для экономики Украины в целом и для рынка труда, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Сколько мужчин в возрасте 18 – 22 лет выехали за границу: считают ли ребят в ГПСУ

После наших внутренних обсуждений не ожидаем в этом вопросе какой-то драмы. Но посмотрим. Мы следим за развитием событий,

– отметил глава НБУ Андрей Пышный.

По словам Пышного, Нацбанк внимательно отслеживает «всю палитру рисков», которые могут так или иначе возникнуть для украинской экономики.

А его первый заместитель Сергей Николайчук отметил, что НБУ прогнозирует даже уменьшение выезда украинцев за границу. Ожидается, что количество мигрантов сократится до 200 000 человек против 500 000 в 2024 году.

Последние данные свидетельствуют, что Украину уже покинули чуть более 100 тысяч человек. Поэтому пока мы идем вполне по нашему прогнозу,

– добавил Николайчук.

Почему молодежь раньше не могла выехать за границу?

С началом полномасштабной войны мужчинам от 18 до 60 лет запретили выезд за границу, чтобы государство имело достаточный резерв для Вооруженных сил. Даже те, кто фактически не подлежал мобилизации, например юноши 18–25 лет, тоже попали под ограничение. Это сделали, чтобы предотвратить массовый выезд военнообязанных и сохранить возможность быстро привлечь людей к обороне страны.

Что известно о разрешении на выезд для молодежи 18-22 лет?