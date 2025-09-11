Драми не буде: як вплине виїзд молоді за кордон на економіку України

Уряд дозволив виїзд за кордон чоловіків у віці 18-22 років під час війни. У Нацбанку прокоментували, як це вплине на розвиток української економіки.

Як виїзд молоді вплине на економіку України?

Нацбанк збирається відстежувати наслідки такого рішення уряду для економіки України в цілому та для ринку праці зокрема, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Скільки чоловіків віком 18 – 22 років виїхали за кордон: чи рахують хлопців у ДПСУ

Після наших внутрішніх обговорень не очікуємо в цьому питанні якоїсь драми. Але подивимося. Ми слідкуємо за розвитком подій,

– зазначив голова НБУ Андрій Пишний.