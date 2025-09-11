11 вересня, 16:51
Драми не буде: як вплине виїзд молоді за кордон на економіку України
Основні тези
- Уряд дозволив виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 років під час війни.
- Нацбанк не очікує драматичних наслідків для економіки, але буде відстежувати ситуацію.
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловіків у віці 18-22 років під час війни. У Нацбанку прокоментували, як це вплине на розвиток української економіки.
Як виїзд молоді вплине на економіку України?
Нацбанк збирається відстежувати наслідки такого рішення уряду для економіки України в цілому та для ринку праці зокрема, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Скільки чоловіків віком 18 – 22 років виїхали за кордон: чи рахують хлопців у ДПСУ
Після наших внутрішніх обговорень не очікуємо в цьому питанні якоїсь драми. Але подивимося. Ми слідкуємо за розвитком подій,
– зазначив голова НБУ Андрій Пишний.