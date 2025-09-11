Укр Рус
11 вересня, 16:51
Драми не буде: як вплине виїзд молоді за кордон на економіку України

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Уряд дозволив виїзд за кордон чоловіків віком 18-22 років під час війни.
  • Нацбанк не очікує драматичних наслідків для економіки, але буде відстежувати ситуацію.

Уряд дозволив виїзд за кордон чоловіків у віці 18-22 років під час війни. У Нацбанку прокоментували, як це вплине на розвиток української економіки.

Як виїзд молоді вплине на економіку України? 

Нацбанк збирається відстежувати наслідки такого рішення уряду для економіки України в цілому та для ринку праці зокрема, повідомляє 24 Канал

Після наших внутрішніх обговорень не очікуємо в цьому питанні якоїсь драми. Але подивимося. Ми слідкуємо за розвитком подій, 
– зазначив голова НБУ Андрій Пишний. 

 

 