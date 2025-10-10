В Украине начали накапливать энергию в парках батарей, чтобы смягчить последствия обесточиваний из-за российских атак. Внедрение этих технологий позволяет обеспечивать светом сотни тысяч домов и открывает новые возможности для энергетических компаний.

Почему Украине выгодно развивать парки батарей?

На фоне усиления российских обстрелов энергетические компании Украины ищут пути для защиты и быстрого восстановления после поражений. Развитие аккумуляторных парков – energy storage – может стать одним из решений для усиления энергосистемы, рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

Первые парки батарей в Украине построила компания ДТЭК, расположив их в Киевской и Днепропетровской областях. Их общая стоимость составляет около 140 миллионов долларов, а места расположения – засекречены из соображений безопасности. Эксперт Владимир Омельченко отмечает, что бизнес не воплощал бы такой масштабный проект, если бы тот был невыгодным.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Частная компания никогда не будет заниматься убыточными проектами. Energy Story – это не что-то новое, и сейчас этот рынок очень развивается во всем мире. Не только в Европе, но и прежде всего в Китае, Соединенных Штатах Америки. То есть он один из самых динамичных среди всех бизнесов в энергетике. Поэтому я думаю, что это перспективно для Украины.

Как парки батарей могут поддержать энергосистему?

Системы energy storage способны накапливать, хранить и отдавать электроэнергию в сеть, когда возникнет необходимость. Таким образом можно поддержать стабильное снабжение электроэнергии для потребителей.

По словам эксперта Владимира Омельченко, сеть парков батарей стоит развивать дальше, чтобы увеличить устойчивость украинской энергосистемы, однако на этом этапе ее мощностей недостаточно для спасения от обесточиваний.

Это не означает, что они полностью позволяют избегать блэкаута в случае мощных атак или ограничений электрической энергии. Они несколько усиливают устойчивость энергосистемы для того, чтобы снизить риски отключений, или каких-то действительно серьезных аварий в энергосистеме, вызванных войной. Нужно очень много строить energy storage,

– говорит эксперт.

Заметим! Построенные в Украине парки батарей общей мощностью 200 мегаватт способны поддержать поставки электроэнергии в течение двух часов для 600 тысяч домохозяйств.

Какова сейчас ситуация в энергосистеме Украины?

После одного из крупнейших российских ударов по энергетике Украины 10 октября в областях продолжаются отключения света. Энергетики ликвидируют последствия обстрела.

Аварийные отключения применяют в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Запорожской областях, а также столице. Графики почасовых отключений продолжают действовать на Черниговщине.

Энергетикам удалось уменьшить объем аварийных ограничений в Харьковской области благодаря работам по восстановлению.

В Киеве электроэнергию вернули 423 тысячам потребителей. В то же время около 380 тысяч абонентов остаются без света.



