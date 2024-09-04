Дешевле обычного: какова стоимость тарифа "день-ночь"

В июне тариф на свет уже подняли до 4,32 гривны за киловатт-час. Однако для владельцев двухзонных счетчиков общая сумма получается дешевле.

Выгоднее ли тариф "день-ночь"

Украинцы, которые установили себе двухзонный счетчик света, могут платить значительно меньше за свет. Это связано с более низкой ценой света ночью.

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Тарифы следующие:

дневной с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Кроме того, в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, которые используют электроотопительные установки, на уровне 2,64 гривны за киловатт-час (при потреблении ими в этот период до 2 000 киловатт-часов электроэнергии в месяц),

– написали в Минэнерго.

Обратите внимание! Следующее повышение тарифов на свет запланировано на конец мая 2025 года.