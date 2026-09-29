Как платить за свет вдвое меньше: экономия с помощью двухзонного счетчика

Украинцы имеют возможность существенно сократить свои ежемесячные расходы на коммунальные услуги с помощью современных приборов учета. Правильно выбранное устройство позволяет оплачивать потребленные киловатты на гораздо более выгодных условиях.

Как двухзонный счетчик помогает экономить деньги

Установка двухзонного прибора учета позволяет бытовым потребителям существенно сократить расходы на коммунальные услуги благодаря разделению суток на временные зоны. По данным ПРИКАРПАТЕНЕРГО, такой счетчик в настоящее время гарантирует следующие тарифы:

в дневное время с 07:00 до 23:00 действует стандартная ставка 4,32 гривны за киловатт-час;

тогда как в ночное время с 23:00 до 07:00 стоимость снижается ровно вдвое – до 2,16 гривны за киловатт-час.

По расчетам специалистов ДТЭК Киевские электросети, подключение устройства "день-ночь" дает заметную выгоду для семейного бюджета в зависимости от объемов потребления:

при потреблении 200 киловатт-часов в месяц удастся сэкономить 79 гривен;

при потреблении 500 киловатт-часов экономия составит 198 гривен;

а активное использование 800 киловатт-часов позволит сэкономить 317 гривен.

Именно поэтому перенос работы энергоемких приборов на ночное время является наиболее доступным способом сократить ежемесячные счета.

К слову, цена на электроэнергию для бытовых потребителей останется неизменной до 31 октября 2026 года. Будет ли повышение стоимости в дальнейшем – неизвестно. Пока правительство не рассматривает такой вариант. В частности, из-за начала отопительного сезона.