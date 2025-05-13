Ожидания ухудшились: ЕБРР обновил экономический прогноз для Украины

Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел свой прогноз по росту ВВП Украины в 2025 году. Его снизили с 3,5% до 3,3%.

Какие прогнозы ЕБРР

Прогноз на 2026 год остается без изменений – 5% с учетом прекращения войны и начала полноценного восстановления страны, передает 24 Канал со ссылкой на ЕБРР.

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В ЕБРР объяснили, что коррекция прогноза для украинской экономики прогноза для украинской экономики связана с влиянием войны и глобальных торговых ограничений, которые усиливают неопределенность и сдерживают экономический рост.

ЕБРР отмечает, что стабильное внешнее финансирование – в частности в рамках программы Ukraine Facility от ЕС и средства G7 с доходов замороженных российских активов (ERA) – позволит в 2025 году полностью покрыть фискальные и внешние потребности Украины, что будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности.

Обратите внимание! Ожидается, что экономику также поддержат государственные расходы и рост заказов на продукцию украинской оборонной промышленности.

Экономика замедлилась

Вместе с тем ЕБРР отметил признаки замедления экономики с середины 2024 года: если в первой половине года ВВП рос более чем на 5%, то во второй – только на 2%, что в итоге дало годовой показатель в 2,9%.

Важно! Среди причин замедления – дефицит электроэнергии вследствие российских ударов по энергосистеме, слабый урожай и нехватка рабочей силы, связанная с военной ситуацией в стране.