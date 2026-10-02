Удар по агроэкспорту: главный покупатель украинской пшеницы резко сокращает закупки

Один из ключевых торговых партнеров нашей страны кардинально меняет свою продовольственную стратегию. Такой шаг заставит отечественных аграриев срочно искать новые рынки сбыта, чтобы не потерять прибыль.

Почему Египет отказывается от украинского зерна

В 2026/27 маркетинговом году Египет планирует сократить закупки иностранной пшеницы сразу на 23% – до 12 миллионов тонн. О таких неутешительных для экспортеров прогнозах говорится в свежем отчете "Grain and Feed Update" от Службы зарубежного сельского хозяйства USDA (FAS) в Каире, сообщает Latifundist.com.

Главная причина такого резкого разворота заключается в стремлении страны к большей продовольственной независимости. Местные фермеры активно наращивают внутреннее производство: ожидается, что они соберут 10 миллионов тонн пшеницы против 9,2 миллиона тонн в предыдущем сезоне. Кроме того, посевные площади увеличатся до 1,5 миллиона гектаров, а на складах остаются значительные переходные запасы.

Как это повлияет на украинские деньги и агробизнес

Для отечественной экономики это означает усиление конкуренции и потенциальную потерю валютной выручки. Египет традиционно является одним из крупнейших рынков сбыта для нашего зерна, куда в 2025/26 году Украина поставила 3,86 миллиона тонн, уступив лишь России с ее 8,7 миллиона тонн. Теперь украинским трейдерам придется либо снижать цены, чтобы удержаться на суженном рынке, либо срочно переориентировать логистику на страны Азии и Африки, что потребует дополнительных затрат.

Важно! Исторически Египет всегда делал ставку именно на украинскую и российскую агропродукцию из-за ее конкурентоспособной стоимости и удобной логистики. Короткие сроки доставки по Черному морю и низкие затраты на фрахт делали наше зерно наиболее привлекательным выбором.

Однако, как отмечают аналитики FAS, постоянные военные угрозы со стороны агрессора и логистические риски в портах постепенно нивелируют эти преимущества, вынуждая покупателей искать более безопасные альтернативы или развивать собственное фермерство.

Ситуация на отечественном аграрном рынке принимает неожиданный оборот, заставляя фермеров серьезно нервничать. Стоимость основных экспортных зерновых культур внезапно пошла в крутое пике, опровергая предыдущие прогнозы.