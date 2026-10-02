Чому Єгипет відмовляється від українського зерна

У 2026/27 маркетинговому році Єгипет планує зменшити закупівлі іноземної пшениці одразу на 23% – до 12 мільйонів тонн. Про такі невтішні для експортерів прогнози йдеться у свіжому звіті "Grain and Feed Update" від Служби закордонного сільського господарства USDA (FAS) у Каїрі, повідомляє Latifundist.com.

Головна причина такого різкого розвороту полягає у бажанні країни стати незалежною в продовольчому секторі. Місцеві фермери активно нарощують внутрішнє виробництво: очікується, що вони зберуть 10 мільйонів тонн пшениці проти 9,2 мільйона тонн у попередньому сезоні. Крім того, площі під посів збільшаться до 1,5 мільйона гектарів, а на складах залишаються значні перехідні запаси.

Як це вплине на українські гроші та агробізнес

Для вітчизняної економіки це означає посилення конкуренції та потенційну втрату валютних надходжень. Єгипет традиційно є одним із найбільших ринків збуту для нашого зерна, куди у 2025/26 році Україна поставила 3,86 мільйона тонн, поступившись лише Росії з її 8,7 мільйона тонн. Тепер українським трейдерам доведеться або знижувати ціни, щоб втриматися на звуженому ринку, або терміново переорієнтовувати логістику на країни Азії та Африки, що вимагатиме додаткових витрат.

Важливо! Історично Єгипет завжди робив ставку саме на українську та російську агропродукцію через її конкурентну вартість та зручну логістику. Короткі терміни доставки Чорним морем та низькі витрати на фрахт робили наше зерно найпривабливішим вибором.

Проте, як зазначають аналітики FAS, постійні воєнні загрози з боку агресора та логістичні ризики в портах поступово нівелюють ці переваги, змушуючи покупців шукати безпечніші альтернативи або розвивати власне фермерство.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ситуація на вітчизняному аграрному ринку набуває несподіваних обертів, змушуючи фермерів серйозно нервувати. Вартість ключових експортних зернових культур раптово пішла в круте піке, ламаючи попередні прогнози.