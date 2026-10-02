Почему Египет отказывается от украинского зерна

В 2026/27 маркетинговом году Египет планирует сократить закупки иностранной пшеницы сразу на 23% – до 12 миллионов тонн. О таких неутешительных для экспортеров прогнозах говорится в свежем отчете "Grain and Feed Update" от Службы зарубежного сельского хозяйства USDA (FAS) в Каире, сообщает Latifundist.com.

Главная причина такого резкого разворота заключается в стремлении страны к большей продовольственной независимости. Местные фермеры активно наращивают внутреннее производство: ожидается, что они соберут 10 миллионов тонн пшеницы против 9,2 миллиона тонн в предыдущем сезоне. Кроме того, посевные площади увеличатся до 1,5 миллиона гектаров, а на складах остаются значительные переходные запасы.

Как это повлияет на украинские деньги и агробизнес

Для отечественной экономики это означает усиление конкуренции и потенциальную потерю валютной выручки. Египет традиционно является одним из крупнейших рынков сбыта для нашего зерна, куда в 2025/26 году Украина поставила 3,86 миллиона тонн, уступив лишь России с ее 8,7 миллиона тонн. Теперь украинским трейдерам придется либо снижать цены, чтобы удержаться на суженном рынке, либо срочно переориентировать логистику на страны Азии и Африки, что потребует дополнительных затрат.

Важно! Исторически Египет всегда делал ставку именно на украинскую и российскую агропродукцию из-за ее конкурентоспособной стоимости и удобной логистики. Короткие сроки доставки по Черному морю и низкие затраты на фрахт делали наше зерно наиболее привлекательным выбором.

Однако, как отмечают аналитики FAS, постоянные военные угрозы со стороны агрессора и логистические риски в портах постепенно нивелируют эти преимущества, вынуждая покупателей искать более безопасные альтернативы или развивать собственное фермерство.

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Ситуация на отечественном аграрном рынке принимает неожиданный оборот, заставляя фермеров серьезно нервничать. Стоимость основных экспортных зерновых культур внезапно пошла в крутое пике, опровергая предыдущие прогнозы.