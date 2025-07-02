ЕС ставит палки в колеса Великобритании: надежда на торговое соглашение тает

Британское правительство хочет уменьшить проблемы с цепочками поставок товаров после Brexit. Однако Евросоюз сопротивляется торговым усилиям Соединенного Королевства.

Как ЕС блокирует планы Великобритании

На прошлой неделе Великобритания объявила, что рассматривает возможность вступления в Панъевро-Средиземноморскую (PEM) конвенцию в рамках новой торговой стратегии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Time.

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Правительство Великобритании считает, что присоединение к PEM поможет оживить экспорт товаров, который в последнее время сократился.

Однако, по информации источников, Еврокомиссия четко дала понять британцам, что пока не поддерживает этот шаг.

В Лондоне признали, что это решение вызвало "разочарование".

Стоит знать! Это первый сигнал нового напряжения между Великобританией и ЕС после объявления о "перезапуске" отношений. 18 мая они договорились улучшить торговлю энергоносителями и заключить ветеринарное соглашение, которое устранит проверки аграрного экспорта.

Почему вступление в PEM важно для Великобритании

Конвенция PEM является торговым соглашением между ЕС и 20 странами Африки и Ближнего Востока. Она позволяет компаниям импортировать комплектующие из разных стран для производства товаров и все равно получать льготный доступ к рынкам по условиям зоны свободной торговли.

Вступление в PEM поддерживают главные британские бизнес-ассоциации, в частности Британская торгово-промышленная палата.

Промышленность призывает правительство рассмотреть участие в PEM как временный шаг для поддержки экспорта.

Торговое соглашение помогло бы сократить "сложную бумажную нагрузку" и "увеличить гибкость в выборе источников поставок для британских экспортеров".

Впрочем представители ЕС отмечают, что разрешение на вступление Британии в PEM "не в интересах ЕС", поскольку это создаст риск несправедливого доступа некоторых товаров к европейскому рынку.

Важно! По словам экспертов по торговле, Великобритании необходимо согласие ЕС для вступления в PEM, потому что это требует пересмотра действующего соглашения о торговле и сотрудничестве после Brexit.