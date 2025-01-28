ЕС готовит новый пакет санкций против России

Европейский Союз работает над следующим пакетом санкций против России. Ожидается, что он будет готов к февралю.

Новые санкции ЕС против России

Так ЕС усиливает давление на Россию из-за российской агрессии против Украины, пишет 24 канал со ссылкой на слова представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Совет, что вчера мы договорились о продлении санкций с министрами иностранных дел. Мы также работаем над следующим пакетом санкций и должны сохранять экономическое давление на Россию, одновременно поддерживая Украину военными средствами, чтобы усилить ее позиции,

- сказала Каллас.

Она подчеркнула, что чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров. В то же время представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности рассказала, что сейчас рассматриваются различные элементы по новому пакету санкций, но "как всегда, это вопрос переговоров между странами-членами".

Кая Каллас объяснила, что Европейский Союз анализирует все аспекты, которые способствуют России в ведении войны, чтобы включить их в санкционный список. В частности она привела в качестве примера видеоигровые консоли, потому что они используются для управления дронами.

Мы рассматриваем все варианты, в частности химикаты, нужны российской военной промышленности. Есть много пунктов, включая СПГ, которые также попадают в список,

- заверила Каллас.

Заметьте! Она добавила, что окончательный вариант будет согласован, когда страны-члены достигнут консенсуса. Но ЕС уверенно работает, чтобы завершить это до февраля.