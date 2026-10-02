Дыра в 30 миллиардов: ЕС отказал Украине в срочных кредитах на оборону

Европейские партнеры изменили подход к финансированию оборонных нужд Украины на фоне затянувшейся войны. Теперь получение жизненно необходимых средств будет напрямую зависеть от жестких внутренних изменений в стране.

Почему Брюссель задерживает выплаты и при чем здесь реформы

Брюссель пока отклонил просьбу Киева ускорить выплату кредитов, чтобы покрыть неожиданный дефицит военного финансирования в размере 30,4 миллиарда долларов на этот год, сообщает Bloomberg. Украина просила досрочно предоставить часть из 90 миллиардов евро макрофинансовой помощи, которая должна была поддерживать экономику до конца 2027 года, отмечают осведомленные источники.

Евросоюз стал крупнейшим донором Киева после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, поэтому именно от ЕС зависит выживание украинской экономики в преддверии пятой зимы полномасштабного вторжения России. Однако в ходе напряженной встречи в Нью-Йорке президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен четко увязала доступные на 2026 год 37 миллиардов евро с реальными шагами властей. Речь идет о борьбе с теневой экономикой, увеличении налоговых поступлений и адаптации законодательства к нормам ЕС.

Мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год, но также подтвердили меры, необходимые для их своевременного предоставления,

– говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и Украины.

Кто еще должен скинуться на оборону Украины

Европейские чиновники считают, что досрочная выплата кредита сейчас лишь создаст новую финансовую пропасть в 2027 году. Поэтому Брюссель настаивает на том, чтобы другие партнеры, в частности Канада, Норвегия и Япония, взяли на себя часть расходов. Согласно первоначальному плану, европейский кредит должен был покрыть лишь две трети потребностей Украины.

Обратите внимание! В то же время Международный валютный фонд бьет тревогу из-за предстоящих дефицитов. По оценкам МВФ, в следующем году финансовая дыра составит от 30 до 35 миллиардов долларов. Пресс-секретарь фонда Джулия Козак подтвердила, что в настоящее время ведутся интенсивные переговоры об объединении второго и третьего обзоров программы на 8,1 миллиарда долларов, чтобы вынести их на рассмотрение совета директоров до декабря.

Проблема с нехваткой средств возникла еще летом, когда Киев признал наличие дополнительного дефицита в 27 миллиардов евро из-за огромных расходов на войну. Как сообщал "24 Канал", европейские союзники все острее реагируют на рост финансовых запросов Украины, а дискуссии об использовании 210 миллиардов евро замороженных российских активов вновь выходят на первый план.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина и партнеры теперь будут "согласовывать свои действия ежемесячно", чтобы обеспечить непрерывную координацию и найти необходимые ресурсы.