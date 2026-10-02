Чому Брюссель гальмує виплати та до чого тут реформи

Брюссель наразі відхилив прохання Києва прискорити виплату кредитів, щоб перекрити несподіваний дефіцит військового фінансування у розмірі 30,4 мільярда доларів на цей рік, повідомляє Bloomberg. Україна просила достроково надати частину з 90 мільярдів євро макрофінансової допомоги, яка мала б підтримувати економіку до кінця 2027 року, зазначають обізнані джерела.

Євросоюз став найбільшим донором Києва після повернення Дональда Трампа до Білого дому, тому саме від ЄС залежить виживання української економіки напередодні п'ятої зими повномасштабного вторгнення Росії. Проте під час напруженої зустрічі в Нью-Йорку президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн чітко прив'язала доступні на 2026 рік 37 мільярдів євро до реальних кроків влади. Йдеться про боротьбу з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та адаптацію законодавства до норм ЄС.

Ми визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік, але також підтвердили кроки, необхідні для їх своєчасного надання,

– йдеться у спільній заяві Єврокомісії та України.

Хто ще має скинутися на оборону України

Європейські чиновники вважають, що дострокова виплата кредиту зараз лише створить нову фінансову прірву у 2027 році. Тому Брюссель наполягає, щоб інші партнери, зокрема Канада, Норвегія та Японія, взяли на себе частину витрат. Згідно з початковим планом, європейський кредит мав покрити лише дві третини потреб України.

Зверніть увагу! Водночас Міжнародний валютний фонд б'є на сполох через майбутні дефіцити. За оцінками МВФ, наступного року фінансова діра складе від 30 до 35 мільярдів доларів. Речниця фонду Джулія Козак підтвердила, що наразі тривають інтенсивні переговори щодо об'єднання другого та третього переглядів програми на 8,1 мільярда доларів, щоб винести їх на розгляд ради директорів до грудня.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Проблема з нестачею коштів виникла ще влітку, коли Київ визнав наявність додаткового розриву у 27 мільярдів євро через шалені витрати на війну. Як повідомляв 24 Канал, європейські союзники дедалі гостріше реагують на зростання фінансових запитів України, а дискусії щодо використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів знову виходять на перший план.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна та партнери тепер будуть "узгоджувати свої дії щомісяця", щоб забезпечити безперервну координацію та знайти необхідні ресурси.