Брюссель ответил на шантаж Москвы: Армения получила торговый бонус от ЕС

Армения получила новые торговые возможности в Европейском союзе в ответ на ограничения со стороны России. ЕС на два года приостановил взимание импортных пошлин на большинство армянских товаров.

Какие послабления ввел ЕС

В четверг, 24 сентября, решение о пошлинах утвердила Рада ЕС, пишет Infobae.

На такой шаг Евросоюз пошел, чтобы поддержать экономику Армении после торговых ограничений, недавно введенных Россией.

"Мы усиливаем нашу поддержку Армении и ее народа, которые, несмотря на внешнее давление, четко выбрали проевропейский путь,

– заявила министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макенти.

По ее словам, это решение должно помочь армянской экономике, пострадавшей от торговых ограничений, и показать, что партнеры ЕС могут рассчитывать на поддержку блока.

Какие товары получат льготы

Новые правила охватывают около 80 % армянского экспорта в Евросоюз и будут действовать в течение двух лет после вступления в силу.

Отдельные торговые льготы коснутся сельскохозяйственной продукции, в частности:

винограда;

абрикосов;

вишен;

персиков;

и огурцов.

Для части продуктов будут действовать тарифные квоты.

При этом ЕС предусмотрел "предохранители": то есть если импорт товаров из Армении будет негативно влиять на европейских производителей, блок сможет применить ограничения.

Добавим, что Армения традиционно оставалась союзником Москвы, однако в последнее время резко изменила вектор своей политики в проевропейскую сторону. В прошлом месяце премьер-министр Никол Пашинян объявил о подготовке заявки на вступление страны в ЕС.

Москве это не понравилось, поэтому в начале этого года она запретила ввоз ряда армянских товаров, среди которых фрукты, овощи, цветы и напитки. Теперь эта сельскохозяйственная продукция получит свободный доступ к европейским потребителям.

Напомним, помимо торговых ограничений, Россия угрожала Армении высокими ценами на газ. Но теперь СМИ сообщают, что с 1 ноября Москва может вообще прекратить поставки "голубого топлива" в страну.