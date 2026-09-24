Брюссель ответил на шантаж Москвы: Армения получила торговый бонус от ЕС
Армения получила новые торговые возможности в Европейском союзе в ответ на ограничения со стороны России. ЕС на два года приостановил взимание импортных пошлин на большинство армянских товаров.
Какие послабления ввел ЕС
В четверг, 24 сентября, решение о пошлинах утвердила Рада ЕС, пишет Infobae.
На такой шаг Евросоюз пошел, чтобы поддержать экономику Армении после торговых ограничений, недавно введенных Россией.
"Мы усиливаем нашу поддержку Армении и ее народа, которые, несмотря на внешнее давление, четко выбрали проевропейский путь,
– заявила министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макенти.
По ее словам, это решение должно помочь армянской экономике, пострадавшей от торговых ограничений, и показать, что партнеры ЕС могут рассчитывать на поддержку блока.
Какие товары получат льготы
Новые правила охватывают около 80 % армянского экспорта в Евросоюз и будут действовать в течение двух лет после вступления в силу.
Отдельные торговые льготы коснутся сельскохозяйственной продукции, в частности:
- винограда;
- абрикосов;
- вишен;
- персиков;
- и огурцов.
Для части продуктов будут действовать тарифные квоты.
При этом ЕС предусмотрел "предохранители": то есть если импорт товаров из Армении будет негативно влиять на европейских производителей, блок сможет применить ограничения.
Добавим, что Армения традиционно оставалась союзником Москвы, однако в последнее время резко изменила вектор своей политики в проевропейскую сторону. В прошлом месяце премьер-министр Никол Пашинян объявил о подготовке заявки на вступление страны в ЕС.
Москве это не понравилось, поэтому в начале этого года она запретила ввоз ряда армянских товаров, среди которых фрукты, овощи, цветы и напитки. Теперь эта сельскохозяйственная продукция получит свободный доступ к европейским потребителям.
Напомним, помимо торговых ограничений, Россия угрожала Армении высокими ценами на газ. Но теперь СМИ сообщают, что с 1 ноября Москва может вообще прекратить поставки "голубого топлива" в страну.