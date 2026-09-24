Что известно о ситуации между Россией и Арменией

Это может произойти уже с 1 ноября, что пишет газета "Грапарак".

Уже объявлено, что идет плановый ремонт. И пока потребителям в Армении поставляют газ, накопленный в газохранилищах.

А 1 ноября якобы произойдет большая "авария" или возникнет форс-мажорная ситуация, в результате которой газоснабжение не будет возобновлено, что сообщает газета.

По словам нашего источника, чтобы такой сценарий не реализовался, перед Николом Пашиняном выдвинули четыре требования и одну дополнительную,

– говорится в материале.

Первое касается 102-й российской военной базы

Вторая – посягательства на капитал с участием России – железные дороги, "Газпром" и т. д.

Третье: дилемма "ЕАЭС или ЕС".

Четвертое требование касается прекращения преследований пророссийских деятелей.

Есть также одно дополнительное требование – назначить в правительстве вице-премьера, приемлемого для России, с которым российские власти будут работать напрямую.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Мы попытались проверить достоверность этой информации в правительственных кругах Армении. Наши источники сообщили, что очень мало людей знают о реальном положении дел, однако в последние дни на лицах нескольких человек читается взволнованность,

– пишет "Грапарак".

Напомним, что транзит природного газа в Армению приостановлен до 25 сентября. На время ремонта потребности покрываются за счет собственных резервов, а также с помощью дополнительных объемов газа из Ирана.