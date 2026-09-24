Що відомо про ситуацію між Росією та Вірменією

Це може відбутися вже з 1 листопада, про що пише газета "Грапарак".

Вже оголошено, що триває плановий ремонт. І наразі споживачам у Вірменії постачають газ, накопичений у газосховищах.

А 1 листопада нібито станеться якась велика "аварія" або виникне форс-мажорна ситуація, внаслідок якої газопостачання не буде відновлено, про що повідомляє газета.

За словами нашого джерела, щоб такий сценарій не розвинувся, перед Ніколом Пашиняном висунули чотири вимоги,

– йдеться у матеріалі.

Перша стосується 102-ї російської військової бази

Друга – посягання на капітал за участю Росії – залізниці, "Газпрому" тощо.

Третя: дилеми щодо "ЄАЕС чи ЄС".

Четверта вимога стосується припинення переслідувань проросійських діячів.

Є також одна додаткова вимога – призначити в уряді віцепрем'єра, прийнятного для Росії, з яким російська влада працюватиме безпосередньо.

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Ми спробували перевірити достовірність цієї інформації в урядових колах Вірменії. Наші джерела повідомили, що дуже мало людей знають про реальний стан справ, однак останніми днями на обличчях кількох людей мають схвильований вигляд,

– пише "Грапарак".

Нагадаємо, що транзит природного газу до Вірменії призупинили до 25 вересня. На час ремонту потреби покриваються коштом власних резервів, а також за допомогою додаткових обсягів газу з Ірану.