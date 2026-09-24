Що відомо про ситуацію між Росією та Вірменією
Це може відбутися вже з 1 листопада, про що пише газета "Грапарак".
Вже оголошено, що триває плановий ремонт. І наразі споживачам у Вірменії постачають газ, накопичений у газосховищах.
А 1 листопада нібито станеться якась велика "аварія" або виникне форс-мажорна ситуація, внаслідок якої газопостачання не буде відновлено, про що повідомляє газета.
За словами нашого джерела, щоб такий сценарій не розвинувся, перед Ніколом Пашиняном висунули чотири вимоги,
– йдеться у матеріалі.
- Перша стосується 102-ї російської військової бази
- Друга – посягання на капітал за участю Росії – залізниці, "Газпрому" тощо.
- Третя: дилеми щодо "ЄАЕС чи ЄС".
- Четверта вимога стосується припинення переслідувань проросійських діячів.
Є також одна додаткова вимога – призначити в уряді віцепрем'єра, прийнятного для Росії, з яким російська влада працюватиме безпосередньо.
Ми спробували перевірити достовірність цієї інформації в урядових колах Вірменії. Наші джерела повідомили, що дуже мало людей знають про реальний стан справ, однак останніми днями на обличчях кількох людей мають схвильований вигляд,
– пише "Грапарак".
Нагадаємо, що транзит природного газу до Вірменії призупинили до 25 вересня. На час ремонту потреби покриваються коштом власних резервів, а також за допомогою додаткових обсягів газу з Ірану.