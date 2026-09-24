Які послаблення запровадив ЄС

У четвер, 24 вересня, рішення про мита затвердила Рада ЄС, пише Infobae.

На такий крок Євросоюз пішов, щоб підтримати економіку Вірменії після торговельних обмежень, які нещодавно запровадила Росія.

Ми посилюємо нашу підтримку Вірменії та її народу, які чітко обрали проєвропейський шлях, попри зовнішній тиск,

– заявила міністерка закордонних справ та торгівлі Ірландії Гелен Макенті.

За її словами, це рішення має допомогти вірменській економіці, яка постраждала від торгівельних обмежень, і показати, що партнери ЄС можуть розраховувати на підтримку блоку.

Які товари отримають пільги

Нові правила охоплюють близько 80% вірменського експорту до Євросоюзу та діятимуть протягом двох років після набуття чинності.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Окремі торговельні послаблення стосуватимуться сільськогосподарської продукції, зокрема:

винограду;

абрикосів;

вишень;

персиків;

та огірків.

Для частини продуктів діятимуть тарифні квоти.

При цьому ЄС передбачив "запобіжники": Тобто якщо імпорт товарів із Вірменії негативно впливатиме на європейських виробників, блок зможе застосувати обмеження.

Додамо, що Вірменія традиційно залишалася союзником Москви, однак останнім часом різко змінила вектор своєї політики на проєвропейський. Минулого місяця прем'єр-міністр Нікол Пашинян анонсував підготовку заявки на вступ країни до ЄС.

Москві це не сподобалося, тому на початку цього року вона заборонила ввезення низки вірменських товарів, серед яких фрукти, овочі, квіти та напої. Тепер ця сільськогосподарська продукція отримає вільний доступ до європейських споживачів.

Нагадаємо, окрім торговельних обмежень, Росія погрожувала Вірменії високими цінами на газ. Та тепер ЗМі повідомляють, що з 1 листопада Москва може взагалі припинити постачання блакитного палива до країни.