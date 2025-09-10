ЕС планирует ввести санкции против нескольких тысяч человек и компаний

Евросоюз стремится расширить свой санкционный список. Туда страны ЕС хотят внести еще около 2600 российских лиц и компаний.

Альянс стремится сделать это в пятницу, 12 сентября, пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в соцсети Х.