10 сентября, 16:30
ЕС планирует ввести санкции против нескольких тысяч человек и компаний
Основні тези
- Евросоюз планирует расширить санкции против России, добавив в список около 2600 российских лиц и компаний.
- В частности он будет охватывать олигархов, таких как Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Евросоюз стремится расширить свой санкционный список. Туда страны ЕС хотят внести еще около 2600 российских лиц и компаний.
Альянс стремится сделать это в пятницу, 12 сентября, пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в соцсети Х.