ЄС планує запровадити санкцій проти кількох тисяч осіб

Євросоюз прагне розширити свій санкційний список. Туди країни ЄС хочуть внести ще близько 2600 російських осіб і компаній.

Що відомо щодо санкцій ЄС проти Росії?

Альянс прагне зробити це у п'ятницю, 12 вересня, пише 24 Канал з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в соцмережі Х.

Ця перемога (йдеться про відхилення апеляції в Суді ЄС щодо виключення з санкційного списку Віктора Януковича, так і Романа Абрамович) може мати велике значення, адже вже в п’ятницю Європейський Союз сподівається продовжити свої санкції проти близько 2600 російських осіб та компаній,

– написав Йозвяк.

Згідно з його слів, Угорщина та Словаччина намагаються домогтися виключення олігархів, таких як Михайло Фрідман та Алішер Усманов. Це рішення "мало б" послабити їх позиції.

Нагадаємо! Європейський Союз готується представити новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що Євросоюз введе обмеження проти приблизно пів десятка російських банків та енергетичних компаній. Ба більше, ЄС сподівається узгодити деякі з нових заходів із Сполученими Штатами.