Как торговля с ЕС поможет Украине компенсировать потерянные активы: объяснение Еврокомиссии

Торговля с Евросоюзом может помочь Украине. Государство компенсирует себе потерянные активы. В Еврокомиссии рассказали, о чем здесь говорится.

Коммерческая торговля Украины с ЕС – это путь вперед, чтобы компенсировать немного потерянных активов. Об этом в Брюсселе заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

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ЕС будет помогать Украине столько, сколько это потребуется

Европейский Союз будет стоять рядом с Украиной так долго, как это будет необходимым. Это значит, что мы не будем чего-то ждать. Коммерческая торговля с ЕС поможет Украине компенсировать определенную часть потерянных активов, это путь вперед,

– отметила Симсон.

Также еврокомиссар подчеркнула, что ЕС не ждет, пока сложатся благоприятные технические обстоятельства для сотрудничества. Несколько месяцев было установлено необходимое оборудование. Тогда же и начали торговлю с Украиной.

Евросоюз не будет ограничиваться вопросами электроэнергии

ЕС не будет ограничиваться сотрудничеством только по вопросам природного газа или электроэнергии. Уже вскоре между Украиной и Евросоюзом будет заключен меморандум о сотрудничестве в области возобновляемых, или "зеленых" газов. Этот рынок предоставит замечательные новые возможности для Украины быть успешным торговым партнером на следующие годы.

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