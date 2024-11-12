На восстановление Украины хотят отдать замороженные российские активы: о какой сумме идет речь

300 миллиардов долларов замороженных российских активов предлагают направить на восстановление Украины. Такое предложение высказала Кандидат на должность верховного представителя ЕС по внешней политике Кая Каллас.

Российские активы на благо Украины

Кая Каллас предлагает, чтобы Европейский Союз непосредственно использовал эти средства для восстановления Украины, пострадавшей от войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Она считает, что странам ЕС стоит оставить сомнения относительно использования замороженных активов, указывая на "законные претензии" Украины после нападения России.

Заметьте! Она подчеркнула, что речь идет не о конфискации, а о законном использовании этих средств.

Будут ли претензии со стороны России

Кая Каллас отметила, что теоретически Россия могла бы "требовать возврата" активов во время мирного урегулирования. Но также отметила, что учитывая обстоятельства, вряд ли эти средства останутся.

Мы признаем, что Россия имеет законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но Украина также имеет законные претензии к России, потому что они ежедневно уничтожают Украину,

– заявила Каллас.

Каллас также отметила эстонскую инициативу, в соответствии с которой страны ЕС будут выделять на поддержку Украины 0,25% своего ВВП, и призвала другие государства-члены последовать этому примеру.

Важно! По словам кандидата, санкции ЕС против России не должны пересматриваться каждые шесть месяцев, а должны оставаться бессрочными, пока все 27 стран-членов не примут решение об их отмене.