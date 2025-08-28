Европейский Союз рассматривает возможность введения вторичных санкций. Такие действия должны предотвратить помощь третьих стран в обходе уже действующих ограничений против Москвы.

Что планирует ЕС по санкциям?

В частности ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который сейчас главным образом направлен против российских похитителей украинских детей, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В частности министры иностранных дел ЕС встретятся на этой неделе в Копенгагене и обсудят ряд вариантов. Ожидается, что речь пойдет о применении так называемого инструмента противодействия обхода санкций.

Его приняли еще в 2023 году, но до сих пор ни разу не использовали.

Этот механизм может запретить экспорт, поставки или передачу определенных товаров в третьи страны, которые считаются такими, что способствуют обходу санкций,

– объяснили в тексте.

Также министры рассмотрят возможность дальнейших ограничений, которые будут касаться российских нефтегазового и финансового секторов, а также дополнительных ограничений импорта и экспорта российских товаров.

Исторически ЕС неохотно прибегал к вторичным санкциям, как отметили в Bloomberg. Но поскольку ЕС готовит новый пакет санкций против России, то становится очевидно, что возможности для введения непосредственных санкций против Москвы фактически исчерпаны.

Трамп ввел так называемые вторичные тарифы, чтобы наказать Индию за закупки российской нефти, которые считаются формой неявной поддержки войны Москвы против Украины,

– напомнили в материале.

Обратите внимание! Хотя европейские союзники и призвали Трампа к введению дополнительных мер против России, США пока воздерживаются от принятия более широкого пакета так называемых "костедробильных" санкций.

Как санкции влияют на Россию?