После 16 лет правления Орбана: ЕС разблокирует замороженные миллиарды для Венгрии

Европейский Союз готовится разблокировать 4,2 миллиарда евро для Венгрии после первых реформ нового правительства. В Брюсселе заявили о прогрессе в укреплении верховенства права после 16 лет правления Виктора Орбана.

Сколько денег получит Будапешт

В среду, 23 сентября, Еврокомиссия предложила разморозить финансирование для Венгрии из фондов сплоченности. Окончательное решение должны принять страны ЕС, пишет Bloomberg.

Кроме того, венгерские студенты и ученые снова смогут участвовать в европейских образовательных программах, в частности в престижной программе Erasmus.

Ранее их исключили из этих программ после того, как правительство Орбана усилило политический контроль над университетами.

Почему ЕС предоставит деньги Венгрии

Чтобы вернуть доверие европейских партнеров, новое правительство Петера Мадяра ликвидировало политизированные органы надзора за университетами и укрепило независимость судов.

Также Будапешт реформировал систему государственных закупок, сделав ее более прозрачной, и ввел жесткий контроль за использованием европейских средств.

Венгрия предприняла важные шаги для укрепления верховенства права и защиты финансовых интересов Союза. Это показывает, что реформы дают результаты,

– отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сколько еще может получить Венгрия

Если страны ЕС поддержат новую рекомендацию Еврокомиссии, Венгрия получит доступ к большей части из почти 17 миллиардов евро, которые были заблокированы во времена Орбана.

Для Будапешта это особенно важно из-за состояния государственных финансов:

ожидается, что в этом году дефицит бюджета достигнет 7,5% ВВП ;

; правительство Венгрии поставило амбициозную цель сократить этот дефицит до 3% к 2030 году, в частности, за счет средств из фонда.

Однако сделать это будет непросто. ЕС до сих пор блокирует 2,2 миллиарда евро из-за проблем с академической свободой и еще 500 миллионов из-за скандального закона о защите детей.

К тому же из-за игнорирования миграционных правил ЕС Будапешт вынужден ежедневно выплачивать 1 миллион евро штрафа.

Напомним, что реформы, проведенные летом, уже помогли Венгрии разблокировать 10 миллиардов евро из фонда восстановления после пандемии. Правительство рассчитывает получить эти средства в конце года после проверки реформ.