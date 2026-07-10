Какую сумму получит Венгрия

Примерно 6,5 миллиарда евро из них составят гранты, а около 3,5 миллиарда евро – кредиты, о чем говорится на сайте Совета ЕС.

Решение было принято после того, как Венгрия недавно представила новый план.

Из-за задержек в выполнении так называемых сверхважных контрольных показателей, предусмотренных предыдущим планом Венгрии, его реализация стала невозможной,

– говорится на сайте.

Причинами стали:

рост расходов из-за колебаний цен на энергоносители;

геополитические изменения;

трудности с выполнением мероприятий;

задержки из-за ограниченных сроков или проблем с планированием и т. д.

Меры, предусмотренные новым планом Венгрии, должны способствовать достижению всех целей Фонда восстановления и устойчивости.

Они, в частности, призваны обеспечить защиту финансовых интересов Европейского Союза в ходе реализации плана, укрепить антикоррупционную систему страны, повысить прозрачность использования государственных средств и проведения государственных закупок, улучшить вовлечение заинтересованных сторон и социальных партнеров в законодательный процесс.

Кроме того, новый план содержит меры по укреплению независимости судебной власти и верховенства права в Венгрии.

Выплаты будут осуществляться по результатам выполнения – Европейская комиссия будет перечислять средства после того, как Будапешт достигнет согласованных контрольных показателей и целей по реализации реформ и инвестиций.

Следует отметить, что средства были заморожены во время правления Виктора Орбана. Он уступил свой пост премьер-министра только после парламентских выборов в апреле 2026 года.

Что известно о финансировании Венгрии

Напомним, что Евросоюз заморозил около 17 миллиардов евро финансирования для Венгрии. В частности, 7 миллиардов евро связаны с финансированием менее развитых регионов.

Кроме того, Брюссель фактически заблокировал проект на сумму примерно 16 миллиардов евро для Венгрии. Причиной стала позиция Виктора Орбана по поводу кредита на 90 миллиардов евро для Украины.