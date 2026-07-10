Яку суму отримає Угорщина

Приблизно 6,5 мільярда євро з них становитимуть гранти, а близько 3,5 мільярда євро – кредити, про що йдеться на сайті Ради ЄС.

Рішення було ухвалене після того, як Угорщина нещодавно подала новий план.

Через затримки у виконанні так званих надважливих контрольних показників, передбачених попереднім планом Угорщини, його реалізація стала неможливою,

– йдеться на сайті.

Причинами стали:

зростання витрат через коливання цін на енергоносії;

геополітичні зміни;

труднощі з виконанням заходів;

затримки через обмежені строки або проблеми з плануванням тощо.

Заходи, які передбачені новим планом Угорщини, повинні сприяти досягненню всіх цілей Фонду відновлення та стійкості.

Вони, зокрема, покликані забезпечити захист фінансових інтересів Європейського Союзу під час реалізації плану, зміцнити антикорупційну систему країни, підвищити прозорість використання державних коштів та проведення державних закупівель, покращити залучення зацікавлених сторін та соціальних партнерів до законодавчого процесу.

До того ж новий план містить заходи щодо посилення незалежності судової влади та верховенства права в Угорщині.

Виплати здійснюватимуться за результатами виконання – Європейська комісія перераховуватиме кошти після того, як Будапешт досягне погоджених контрольних показників та цілей щодо реалізації реформ та інвестицій.

Слід відзначити, що кошти заморожені за часів уряду Віктора Орбана. Він поступився своєю прем'єрською посадою лише після парламентських виборів у квітні 2026 року.

Що відомо про фінансування Угорщини

Нагадаємо, що Євросоюз заморозив близько 17 мільярдів євро фінансування для Угорщини. Зокрема, 7 мільярдів євро пов’язані з фінансуванням менш розвинених регіонів.

Крім того, Брюссель фактично заблокував проєкт на приблизно 16 мільярдів євро для Угорщини. Причиною стала позиція Віктора Орбана щодо кредиту на 90 мільярдів євро для України.