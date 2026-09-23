Скільки грошей отримає Будапешт

У середу, 23 вересня, Єврокомісія запропонувала розморозити фінансування для Угорщини з фондів згуртованості. Остаточне рішення мають ухвалити держави ЄС, пише Bloomberg.

Крім того, угорські студенти та науковці знову зможуть брати участь у європейських освітніх програмах, зокрема у престижній Erasmus.

Раніше їх виключили з цих програм після того, як уряд Орбана посилив політичний контроль над університетами.

Чому ЄС надасть гроші Угорщині

Щоб повернути довіру європейських партнерів, новий уряд Петера Мадяра ліквідував політизовані органи нагляду за університетами та посилив незалежність судів.

Також Будапешт реформував систему державних закупівель, зробивши її прозорішою, та запровадив жорсткий контроль за використанням європейських коштів.

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Угорщина зробила важливі кроки для зміцнення верховенства права та захисту фінансових інтересів Союзу. Це показує, що реформи дають результати,

– відзначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Скільки ще може отримати Угорщина

Якщо країни ЄС підтримають нову рекомендацію Єврокомісії, Угорщина отримає доступ до більшої частини з майже 17 мільярдів євро, які були заблоковані за часів Орбана.

Для Будапешта це особливо важливо через стан державних фінансів:

Очікується, що цього року дефіцит бюджету сягне 7,5% ВВП ;

; Уряд Мадяра поставив амбітну мету скоротити цю діру до 3% до 2030 року, зокрема, за допомогою коштів блоку.

Однак зробити це буде непросто. ЄС досі блокує 2,2 мільярда євро через проблеми з академічною свободою та ще 500 мільйонів через скандальний закон про захист дітей.

До того ж через ігнорування міграційних правил ЄС Будапешт змушений щодня сплачувати 1 мільйон євро штрафу.

Нагадаємо, влітку проведені реформи вже допомогли Угорщині розблокувати 10 мільярдів євро з фонду відновлення після пандемії. Уряд очікує отримати ці кошти наприкінці року після перевірки реформ.