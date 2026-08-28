Средства на перевооружение: две страны ЕС получили сотни миллионов евро на оборону

Евросоюз продолжает реализацию своей масштабной оборонной инициативы Security Action for Europe (SAFE), направляя сотни миллионов евро на восточный фланг. Сегодня Болгария и Латвия получили первые выплаты в рамках этой программы.

Сколько получат Латвия и Болгария

Софии перечислили 489,3 миллиона евро, а Риге – 524,7 миллиона евро, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Эти средства представляют собой аванс в размере 15% от общих бюджетов, предусмотренных для этих стран.

В итоге по механизму SAFE две страны должны получить:

Болгария – 3,3 миллиарда евро ;

; Латвия – 3,5 миллиарда евро.

Следующие выплаты будут производиться после достижения согласованных этапов и выполнения предусмотренных условий программы.

Куда будут направлены средства

Первые транши позволят ускорить приоритетные военные закупки и улучшить совместимость армий европейских стран. В то же время это укрепит трансграничное оборонное сотрудничество Евросоюза.

Этими первыми платежами в рамках SAFE мы помогаем Болгарии и Латвии ускорить ключевые инвестиции в оборонной сфере, укрепляя их оборонную готовность и устойчивость. Мы действуем быстро и решительно для поддержки стран восточного фланга ЕС,

– отметил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

На что потратят 150 миллиардов евро

Общий объем оборонной программы SAFE составляет 150 миллиардов евро, которые предоставляются государствам ЕС в форме долгосрочных льготных кредитов.

Финансирование будет направлено на совместные закупки боеприпасов, ракетных комплексов, систем противовоздушной обороны и наземной военной техники, произведенных внутри блока.

SAFE является составной частью более широкого плана Еврокомиссии под названием ReArm Europe/Readiness 2030, который призван привлечь более 800 миллиардов евро инвестиций в европейский оборонный сектор.

Финансирование осуществляется путем выпуска совместных облигаций ЕС на рынках, что гарантирует низкие процентные ставки по займам.

Напомним, ранее на этой неделе транш в размере 2,5 миллиарда евро в рамках этой же программы уже получила Румыния. В 2026 году Еврокомиссия планирует объявить второй конкурс заявок по программе SAFE, чтобы перераспределить остатки средств, не использованные другими участниками.