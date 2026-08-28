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28 августа, 18:04
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Средства на перевооружение: две страны ЕС получили сотни миллионов евро на оборону

Ирина Гайдук

Евросоюз продолжает реализацию своей масштабной оборонной инициативы Security Action for Europe (SAFE), направляя сотни миллионов евро на восточный фланг. Сегодня Болгария и Латвия получили первые выплаты в рамках этой программы.

Сколько получат Латвия и Болгария

Софии перечислили 489,3 миллиона евро, а Риге – 524,7 миллиона евро, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Эти средства представляют собой аванс в размере 15% от общих бюджетов, предусмотренных для этих стран.

В итоге по механизму SAFE две страны должны получить:

  • Болгария – 3,3 миллиарда евро;
  • Латвия – 3,5 миллиарда евро.

Следующие выплаты будут производиться после достижения согласованных этапов и выполнения предусмотренных условий программы.

Куда будут направлены средства

Первые транши позволят ускорить приоритетные военные закупки и улучшить совместимость армий европейских стран. В то же время это укрепит трансграничное оборонное сотрудничество Евросоюза.

Этими первыми платежами в рамках SAFE мы помогаем Болгарии и Латвии ускорить ключевые инвестиции в оборонной сфере, укрепляя их оборонную готовность и устойчивость. Мы действуем быстро и решительно для поддержки стран восточного фланга ЕС,
– отметил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

На что потратят 150 миллиардов евро

Общий объем оборонной программы SAFE составляет 150 миллиардов евро, которые предоставляются государствам ЕС в форме долгосрочных льготных кредитов.

Финансирование будет направлено на совместные закупки боеприпасов, ракетных комплексов, систем противовоздушной обороны и наземной военной техники, произведенных внутри блока.

SAFE является составной частью более широкого плана Еврокомиссии под названием ReArm Europe/Readiness 2030, который призван привлечь более 800 миллиардов евро инвестиций в европейский оборонный сектор.

Финансирование осуществляется путем выпуска совместных облигаций ЕС на рынках, что гарантирует низкие процентные ставки по займам.

Напомним, ранее на этой неделе транш в размере 2,5 миллиарда евро в рамках этой же программы уже получила Румыния. В 2026 году Еврокомиссия планирует объявить второй конкурс заявок по программе SAFE, чтобы перераспределить остатки средств, не использованные другими участниками.

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