Как в ЕС привлекут 150 миллиардов евро?

Для обеспечения оборонного производства, предусмотренного европейской программой SAFE (Security Action for Europe), 19 стран подали заявки на оформление кредитов, сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Селиной в Риге глава Еврокомиссии отметила, что благодаря этому удалось полностью закрыть потребности оборонной программы на 150 миллиардов евро.

19 государств-членов, включая Латвию, обратились за поддержкой через наш инструмент SAFE Defence. Я рада сообщить, что мы достигли полной суммы подписки SAFE,

– заявила фон дер Ляйен.

Средства в рамках программы SAFE будут предоставляться напрямую государствам-членам ЕС.

Это европейский успех,

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

Вместе с тем Украине позволили привлекаться к оборонным проектам в рамках программы SAFE. Для этого Киев должен налаживать контакты с европейскими производителями вооружения, чтобы координировать совместную работу.

Стоит знать! Еще в начале августа участием в программе SAFE интересовались 18 стран Евросоюза. Они готовы были взять кредитов на 127 миллиардов евро для финансирования оборонной инициативы Брюсселя.

Что известно о программе SAFE? SAFE (Security and Assistance for Europe) – это новый европейский оборонный фонд объемом 150 млрд евро, создан в ответ на войну России против Украины и как основа для плана перевооружения ReArm Europe 2030. Программа предусматривает финансирование совместных оборонных проектов, снятие части бюджетных ограничений для стран-членов, унификацию стандартов, координацию совместных закупок и привлечение партнерских государств.

