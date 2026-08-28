Скільки отримають Латвія та Болгарія

Софії перерахували 489,3 мільйона євро, а Ризі – 524,7 мільйона євро, повідомила пресслужба Єврокомісії.

Ці кошти становлять аванс у розмірі 15% від загальних бюджетів, передбачених для цих країн.

У підсумку за механізмом SAFE дві країни мають отримати:

Болгарія – 3,3 мільярда євро ;

; Латвія – 3,5 мільярда євро.

Наступні виплати надходитимуть після досягнення узгоджених етапів та виконання передбачених умов програми.

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Куди спрямують кошти

Перші транші дозволять прискорити пріоритетні військові закупівлі та покращити сумісність армій європейських країн. Водночас це зміцнить транскордонну оборонну співпрацю Євросоюзу.

Цими першими платежами у межах SAFE ми допомагаємо Болгарії і Латвії прискорити ключові інвестиції в оборонній сфері, посилюючи їхню оборонну готовність і стійкість. Ми діємо швидко й рішуче для підтримки країн східного флангу ЄС,

– зазначив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

На що витратять 150 мільярдів євро

Загальний обсяг оборонної програми SAFE становить 150 мільярдів євро, які надають державам ЄС у формі довгострокових пільгових кредитів.

Фінансування спрямують на спільні закупівлі боєприпасів, ракетних комплексів, систем протиповітряної оборони та наземної військової техніки, вироблених усередині блоку.

SAFE є складовою частиною ширшого плану Єврокомісії під назвою ReArm Europe/Readiness 2030, який має мобілізувати понад 800 мільярдів євро інвестицій у європейський оборонний сектор.

Фінансування здійснюється через випуск спільних облігацій ЄС на ринках, що гарантує низькі відсоткові ставки за позиками.

Нагадаємо, раніше цього тижня транш розміром 2,5 мільярда євро в межах цієї ж програми вже отримала Румунія. У 2026 році Єврокомісія планує оголосити другий конкурс заявок програми SAFE, щоб перерозподілити залишки коштів, не використаних іншими учасниками.