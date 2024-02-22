Украинцы, которым не хватает страхового стажа, могут претендовать на другие выплаты

Если человек достиг пенсионного возраста, установленного законом, но не имеет необходимого стажа, им могут предоставить временную государственную помощь. Это пособие выплачивают социальные службы до того момента, пока человек не достигнет пенсионного возраста.

Какие выплаты предоставляет государство

Даже для получения такой помощи надо иметь определенный стаж - не менее 15 лет. Назначение временной помощи лицу проводится структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения.

Читайте также Отмена пенсии с 1 апреля: почему так может произойти

Эта помощь пересматривается каждые полгода с учетом изменений финансового состояния человека и его среднемесячного дохода, и выплачивается до момента, когда человек становится пенсионером.

! Размер таких социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и средним доходом на каждого члена семьи за последние полгода.

В то же время такие выплаты не могут превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что сейчас составляет 3 028 гривен. Чтобы получить социальную помощь по возрасту, нужно обратиться в территориальные органы социальной защиты по месту регистрации.

С собой следует иметь следующие документы:

паспорт;

идентификационный номер;

справку о страховом стаже от Пенсионного фонда;

сведения о доходах и имущественном состоянии за последние полгода до даты обращения за помощью;

заявление.

Если стажа не хватает

Если человек не имеет достаточно стажа, он может получить пенсию только достигнув 65 лет. Однако, стаж можно официально "докупить", если не хватает нескольких лет. Это можно сделать через добровольное пенсионное страхование, платя взносы самостоятельно или за кого-то другого.

! Для внесения в Государственный реестр и получения пенсионного статуса нужно оплатить минимальный взнос, который составляет 22% от минимальной заработной платы. Чтобы "докупить" стаж, необходимо подписать договор с Пенсионным фондом Украины.

Заключить договор с Пенсионным фондом можно онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись, Дія.Підпис, или систему GOV.ID.

Как рассчитать страховой стаж

Расчет страхового стажа в Украине происходит так:

Взнос за страховое пенсионное страхование (ЕСВ) умножается на коэффициент стоимости компенсации.

Результат умножается на количество месяцев, которые нужно докупить к стажу.

Коэффициент компенсации меняется в зависимости от количества лет стажа, который хочется приобрести: за один год - коэффициент 2; за два года - 1,8; за три года - 1,6 и т.д.

Минимальный размер взноса за один месяц страхового стажа составил 2860 гривен с 1 января и 2948 гривен с 1 октября.

Пример: приобретение трех лет стажа может стоить около 100 тысяч гривен.