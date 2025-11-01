Льготный проезд для людей с инвалидностью: где действует бесплатный тариф
- Люди с инвалидностью могут бесплатно пользоваться городским пассажирским и пригородным транспортом при наличии удостоверения.
- С 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на внутренних маршрутах авиа, железнодорожного, автомобильного и речного транспорта.
Люди с инвалидностью имеют право на различные государственные льготы. В 2025 году в них входит и возможность бесплатно пользоваться определенными видами общественного транспорта.
В каком транспорте люди с инвалидностью могут ездить бесплатно?
Люди с инвалидностью, дети с особыми потребностями и их сопровождающие (один человек) имеют право пользоваться городским пассажирским и пригородным транспортом без оплаты проезда, пишет 24 Канал со ссылкой на Безоплатную юридическую помощь.
Бесплатный тариф действует в автобусах, троллейбусах, трамваях, электричках и другом общественном транспорте (кроме такси) при наличии удостоверения или справки.
Важно! Люди с инвалидностью I и II группы по зрению, лица с нарушением опорно-двигательного аппарата и дети с инвалидностью могут бесплатно пользоваться и метрополитеном.
Какие действуют скидки для людей с инвалидностью?
Как также напомнили в Минсоцполитики, с 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на внутренних маршрутах авиа, железнодорожного, автомобильного и речного транспорта. Льготную перевозку гарантируют все перевозчики независимо от формы собственности.
Право на бесплатный проезд закреплено законом закреплено законом и не зависит от размера пенсии или социальной помощи. Если человек имеет несколько оснований для льгот, он может воспользоваться той, что является самой выгодной.
Какие действуют льготы для людей с инвалидностью?
Люди с инвалидностью в Украине имеют право на бесплатные лекарства, программы реабилитации, санаторно-курортное лечение и льготный проезд в транспорте.
Лица с инвалидностью вследствие войны дополнительно освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм площади жилья.