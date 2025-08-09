Около 25% украинцев не оставляют работу после выхода на пенсию. Поэтому важно понимать, какие дополнительные выплаты могут получать работающие пенсионеры.

Есть ли доплаты для работающих пенсионеров,?

Работающие пенсионеры в Украине имеют право на дополнительные доплаты во время ежегодной индексации пенсии, напоминает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете, если получил дополнительный страховой стаж после февраля 2025 года. К заявлению надо приложить:

паспорт;

идентификационный код;

справку с места работы;

справку о заработной плате (при необходимости).

Однако большинство работающих пенсионеров получают перерасчет автоматически, на основе информации Пенсионного фонда. Впрочем, перерасчет пенсий осуществляется для тех, кто после назначения пенсии или последней индексации приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа.