Близько 25% українців не залишають роботу після виходу на пенсію. Тож важливо розуміти, які додаткові виплати можуть отримувати працюючі пенсіонери.

Чи є доплати для пенсіонерів, що працюють?

Працюючі пенсіонери в Україні мають право на додаткові доплати під час щорічної індексації пенсії, нагадує 24 Канал із посиланням на ПФУ.

Пенсіонер може звернутися до Пенсійного фонду з заявою про перерахунок, якщо отримав додатковий страховий стаж після лютого 2025 року. До заяви треба додати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку з місця роботи;

довідку про заробітну плату (за потреби).

Проте більшість працюючих пенсіонерів отримують перерахунок автоматично, на основі інформації Пенсійного фонду. Втім, перерахунок пенсій здійснюється для тих, хто після призначення пенсії або останньої індексації набув не менше як 24 місяців страхового стажу.