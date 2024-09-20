Есть ли индексация пенсии работающим пенсионерам

Раз в год пенсию для работающих пенсионеров пересчитывают. Однако, обычно это происходит чуть позже чем для неработающих граждан.

Перерасчет выплат работающим пенсионерам

Выплаты для работающих пенсионеров индексируют, если они приобрели 24 месяца стажа от начала такой деятельности. Это происходит с учетом двух вещей:

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приобретенного страхового стажа;

зарплаты с которой исчисляли основную пенсию, но, по желанию, ее можно изменить на ту, которую лицо получает сейчас.

Если же 24 месяца стажа приобрести еще не успели, но с прошлого перерасчета прошло два года, выплаты тоже проиндексируют. В таком случае изменить зарплату для вычисления нельзя будет.

Напомним! Перерасчет таких пенсий происходит автоматически. Никуда обращаться не нужно.

Дата индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2025 году пока не известна.