Курс евро достиг исторического максимума

Нацбанк установил курс европейской валюты впервые в истории на уровне более 46 гривен. Впрочем, ожидается, что новый показатель будет держаться не долго и завтра несколько опустится.

Официальный курс 27 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,35 гривны. То есть цена валюты выросла на 13 копеек.

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Официальный курс евро вместо этого составляет 46,18 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 34 копеек.

По состоянию на 28 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,30 гривны,

евро – 46,10 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 27 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,15 гривны , а продажа – 41,15 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны , а продажа – 41,58 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,40 гривны, а продажа – 41,50 гривны.

Прогноз курса на неделю

По словам банкира Анны Золотько для 24 Канала, до конца этой недели доллар может подорожать.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это из-за начала периода выплат зарплат украинцам.

Важно добавить, что перед завершением школьных каникул родителям нужно больше гривневой ликвидности для подготовки детей. А это означает, что влияние "зарплатного" фактора будет ограниченным.

Обратите внимание! Стоимость доллара на наличном рынке будет в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.