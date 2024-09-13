С новой недели евро резко подорожает

НБУ с 16 сентября установит курс евро на 34 копейки дороже, чем сейчас. В то же время за последние сутки европейская валюта наоборот подешевела несущественно, а доллар вырос на 9 копеек.

Официальный курс 13 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,27 гривны. То есть цена валюты выросла на 9 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,45 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 3 копеек.

По состоянию на 16 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,31 гривны,

евро – 45,79 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 13 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,55 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,40 гривны , а продажа – 41,50 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны, а продажа – 41,56 гривны.

Какой будет курс доллар и евро на межбанке

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что с 16 сентября на валютном рынке изменений существенных не ожидается. Колебания будут присутствовать, но незначительные.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно сказать, что в настоящее время валютный рынок будет находиться под "присмотром" регулятора, что станет настоящей "запрудой" от любых неожиданных и самое главное – нежелательных резких изменений.

Лесовой спрогнозировал, что на межбанке на следующей неделе курс доллара будет держаться диапазона в 41 – 41,6 гривны, а курс евро – 44 – 46 гривен.