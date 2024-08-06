Евро рекордно выросло в цене за последние сутки

Пока официальный курс доллара остается почти без изменений курс евро существенно подорожал. Цена достигла более 45 гривен за валюту.

Официальный курс 6 августа

По данным НБУ официальный курс доллара торгуется по 41,19 гривны за доллар. То есть цена упала на 3 копейки.

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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 45,14 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла аж на 50 копеек.

На завтра, 7 августа, курс он НБУ будет таким:

доллар – 41,03 гривны за валюту,

евро – 44,79 гривны за валюту.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 6 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41 гривны, а продажа – 41,50 гривны.

покупка – 41 гривны, а продажа – 41,50 гривны. В обменниках: покупка – на уровне 40,70 гривны, а продажа – 41,41 33 гривны.

покупка – на уровне 40,70 гривны, а продажа – 41,41 33 гривны. На черном рынке: покупка – 41,20 гривны, а продажа – 41,35 гривны.

Какого максимума может достичь доллар

Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач рассказал 24 Каналу, что на сегодня ситуация в экономике ухудшилась не только из-за военных закупок.

В начале года Украина была вынуждена закупать большое количество оружия за собственные деньги, потому что замедлилась американская помощь. Это действительно давило на девальвацию гривны, и нужны были доллары,

– объясняет он.

Кроме того, влияние на курс имело и уменьшение переводов от украинских трудовых мигрантов.

Как предположил Длигач, максимальная планка, до которой может дотянуться курс, это 45 гривен за доллар.

Это зависит от решений, которые будут приняты в правительстве, относительно того, каким образом компенсировать недостаток финансового ресурса в государственном бюджете, чтобы покрывать военные расходы,

– добавляет доктор экономических наук.