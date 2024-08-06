Офіційний курс 6 серпня

За даними НБУ офіційний курс долара торгується за 41,19 гривні за долар. Тобто ціна впала на 3 копійки.

Читайте також Гривня міцнішає: що відбувається з курсом долара

Офіційний курс євро натомість суттєво подорожчав до 45,14 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти зросла аж на 50 копійок.

На завтра, 7 серпня, курс він НБУ буде таким:

долар – 41,03 гривні за валюту,

євро – 44,79 гривні за валюту.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 6 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41 гривні, а продаж – 41,50 гривні.

купівля – 41 гривні, а продаж – 41,50 гривні. В обмінниках: купівля – на рівні 40,70 гривні, а продаж – 41,33 гривні.

купівля – на рівні 40,70 гривні, а продаж – 41,33 гривні. На чорному ринку: купівля – 41,20 гривні, а продаж – 41,35 гривні.

Якого максимуму може сягнути долар

Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач розповів 24 Каналу, що на сьогодні ситуація в економіці погіршилася не лише через військові закупівлі.

На початку року Україна була вимушена закуповувати велику кількість зброї за власні гроші, тому що забарилася американська допомога. Це дійсно тиснуло на девальвацію гривні, і потрібні були долари,

– пояснює він.

Крім того, вплив на курс мало й зменшення переказів від українських трудових мігрантів.

Цікаво! Як припустив Длігач, максимальна планка, до якої може дотягнутися курс, це 45 гривень за долар.

Це залежить від рішень, які будуть ухвалені в уряді, щодо того, у який спосіб компенсувати нестачу фінансового ресурсу в державному бюджеті, аби покривати військові витрати,

– додає доктор економічних наук.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.