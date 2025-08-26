За последние сутки НБУ повысил обе валюты в цене. В частности доллар подорожал на 15 копеек. Зато евро взлетело в цене аж на более 50 копеек, пересекая границу в 48 гривен.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,43 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 15 копеек против 25 августа. Официальный курс евро составляет 48,47 гривны, то есть цена выросла на 56 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 27 августа курс валют будет таким:

доллар – 41,40 гривны;

евро – 48,26 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 26 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,15 гривны , продажа – по 41,68 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,47 гривны , продажа – по 41,40 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,60 гривны, продажа – по 41,47 гривны.

Как будет меняться валютный рынок в конце августа?

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что вероятнее всего, движение гривны на рынке в конце августа – начале сентября будет на уровне 0,5% – 1,5%.

Банкир добавила, что курс от роста удерживают еще и валютные резервы и экспортные поступления.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Например, на прошлой неделе официальный курс доллара показывал колебания цены. А в конце рабочей недели валюта опустилась.

Поэтому, на межбанковском рынке торги проходили волнообразно: в начале недели наблюдалось ослабление гривны, в середине недели – ее укрепление, а в пятницу – заметное ослабление.