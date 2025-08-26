За останню добу НБУ підвищив обидві валюти в ціні. Зокрема долар подорожчав на 15 копійок. Натомість євро злетіло в ціні аж на понад 50 копійок, перетнувши межу в 48 гривень.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,43 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 15 копійок проти 25 серпня. Офіційний курс євро становить 48,47 гривні, тобто ціна виросла на 56 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 27 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,40 гривні;

євро – 48,26 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 26 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,15 гривні , продаж – по 41,68 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,47 гривні , продаж – по 41,40 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,60 гривні, продаж – по 41,47 гривні.

Як буде змінюватися валютний ринок наприкінці серпня?

Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що найімовірніше, рух гривні на ринку наприкінці серпня – на початку вересня буде на рівні 0,5% – 1,5%.

Банкірка додала, що курс від зростання утримують ще й валютні резерви та експортні надходження.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Наприклад, минулого тижня офіційний курс долара показував коливання ціни. А наприкінці робочого тижня валюта опустилася.

Відтак, на міжбанківському ринку торги проходили хвилеподібно: на початку тижня спостерігалося послаблення гривні, у середині тижня – її укріплення, а в п'ятницю – помітне ослаблення.