Чому банки залежать від долара?

Питання доларової прив’язки традиційно викликає дискусії серед економістів та банкірів. Втім, експерти наголошують: для самого банківського сектору така залежність не є критичною, розповідає 24 Канал.

Зокрема, фінансист Віталій Шапран розповів, що банкам фактично байдуже, чи працювати в "доларовій" чи "єврозоні". Справжні ризики виникають не для банків, а для зовнішньоекономічної діяльності держави через коливання курсу долара США до євро.

Віталій Шапран Економіст, ексчлен Ради НБУ За умови коли долар до гривні стабільний, а євро дорожчає до долара (і відповідно до гривні), це стимулює український експорт то єврозони й підіймає ціни на імпорт та навпаки. Коли євро до долара слабшає, це погано для українських експортерів, але водночас це ще й стимулює продажі європейського імпорту в Україні.

Саме тому Шапран вважає, що для зниження валютних ризиків Україна повинна розвивати ринок строкових контрактів на курс пари долар/євро. Це дозволить бізнесу хеджувати коливання та прогнозувати витрати.

Чиї кошти зберігають банки?

Своєю чергою економіст Борис Кушнірук наголошує, що кошти банків це насамперед гроші клієнтів, тоді як власний капітал установ залишається відносно невеликим та далеко не завжди у валюті.

Тому прив’язаність до долара не створює жодних системних ризиків для банківського сектору, адже переважна частина таких ресурсів – це готівка в касах, цінні папери чи боргові інструменти. Валютні активи у структурі власних коштів банків становлять мінімальну частку.