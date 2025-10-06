Падает быстрее, чем доллар: стоит ли покупать евро сейчас
- Официальный курс доллара США упал до 41,22 гривны, а евро до 48,38 гривны.
- На 7 октября евро снова существенно обвалится, а доллар наоборот вырастет в цене.
Национальный банк обновил курсы официальных валют, где доллар и евро просели. Например, за выходные доллар потерял 5 копеек, а евро обвалилось на 12 копеек.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,22 гривны. То есть цена американской валюты упала на 5 копеек против 3 октября. Официальный курс евро составляет 48,38 гривны, то есть цена упала на 12 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 7 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,34 гривны;
- евро – 48,26 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 6 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,05 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,39 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,15 гривны, продажа – по 41,38 гривны.
Какого курса ожидать в октябре?
Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что в октябре курс доллара будет колебаться от 41,2 гривны до 42,2 гривны, а курс евро будет составлять от 47,5 гривны до 49,5 гривны.
Зато как сообщал нардеп как сообщал нардеп Ярослав Железняк, заложен средневзвешенный курс доллара в проект бюджета на 2026 год установлен на уровне 45,6 гривны за доллар, то есть на 9 – 11% выше текущего.
Однако Лесовой добавляет, что заложенный курс является лишь "указателем" для бизнеса, который будет ориентироваться на прогноз, закладывая его в свою операционную деятельность. Например, на 2025 год средневзвешенный курс был заложен на уровне 45 гривны за доллар, а сейчас официальный курс в среднем на 9% ниже этого показателя.