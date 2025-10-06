Национальный банк обновил курсы официальных валют, где доллар и евро просели. Например, за выходные доллар потерял 5 копеек, а евро обвалилось на 12 копеек.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,22 гривны. То есть цена американской валюты упала на 5 копеек против 3 октября. Официальный курс евро составляет 48,38 гривны, то есть цена упала на 12 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 7 октября курс валют будет таким:

доллар – 41,34 гривны;

евро – 48,26 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 6 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,05 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,40 гривны , продажа – по 41,39 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,15 гривны, продажа – по 41,38 гривны.

Какого курса ожидать в октябре?