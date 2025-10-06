Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що у жовтні курс долара коливатиметься від 41,2 гривні до 42,2 гривні, а курс євро складатиме від 47,5 гривні до 49,5 гривні.

Натомість як повідомляв нардеп Ярослав Железняк , закладений середньозважений курс долара у проєкті бюджету на 2026 рік встановлений на рівні 45,6 гривні за долар, тобто на 9 – 11% вищий за поточний.

Однак Лєсовий додає, що закладений курс є лише "дороговказом" для бізнесу, який орієнтуватиметься на прогноз, закладаючи його до своєї операційної діяльності. Наприклад, на 2025 рік середньозважений курс було закладено на рівні 45 гривні за долар, а зараз офіційний курс в середньому на 9% нижчий за цей показник.