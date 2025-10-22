Одна валюта резко упала, другая достигла новой ценовой отметки: по сколько сейчас доллар и евро

Смотрите также Пенсии по инвалидности: какие выплаты можно получать в Украине

Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что на этой неделе доллар будет в диапазоне от 41,25 гривны до 41,65 гривны на наличном рынке.

Зато евро будет колебаться в диапазоне от 48 гривен до 49,5 гривны на наличном рынке.