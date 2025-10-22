Одна валюта резко упала, другая достигла новой ценовой отметки: по сколько сейчас доллар и евро
- Евро в банках упало в цене на 18 и 23 копейки в цене на 18 и 23 копейки при покупке и продаже, в обменниках при продаже – на 30 копеек.
- А вот доллар в обменниках вырос до 42 гривен при покупке.
В банках европейская валюта обвалилась при покупке и продаже, ведь курсы опустились 18 и более 20 копеек. В обменниках спад вообще достиг 30 копеек. Несмотря на это, доллар наоборот показал рост, а в обменниках валюта достигла 42 гривен.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 22 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,45 гривны (без изменений против 21 октября) и продажа по 41,95 гривны (+3 копейки).
- Покупка евро проходит по 48,22 гривны (-18 копеек), продажа – по по 48,97 гривны (-23 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,92 гривны (+7 копеек), а продать по 41,95 гривны (+9 копеек).
- Покупка евро по 48,80 гривны (без изменений), а продажа по 48,95 гривны (-3 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,12 гривны (-33 копейки), а продают по 42 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,27 гривны (-30 копеек), а продают по 49,30 гривны (+13 копеек).
Какой курс валют прогнозируют на сегодня?
Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что на этой неделе доллар будет в диапазоне от 41,25 гривны до 41,65 гривны на наличном рынке.
Зато евро будет колебаться в диапазоне от 48 гривен до 49,5 гривны на наличном рынке.
Несмотря на то, что евро и доллар будет оставаться в традиционных ценовых коридорах, влияние военных факторов, в частности последствия от вражеских обстрелов, будет в пределах имеющихся рисков.