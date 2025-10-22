Одна валюта різко впала, інша сягнула нової цінової позначки: по скільки зараз долар та євро

Дивіться також Пенсії за інвалідністю: які виплати можна отримувати в Україні

Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що цього тижня долар буде в діапазоні від 41,25 гривні до 41,65 гривні на готівковому ринку.

Натомість євро коливатиметься в діапазоні від 48 гривень до 49,5 гривні на готівковому ринку.