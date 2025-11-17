Евро не останавливается и укрепляется дальше: какую цену валюты установил НБУ

После того, как евро выросло на 23 копейки в пятницу на прошлой неделе, валюта на понедельник, 17 ноября, снова выросла в цене – до почти 49 гривен. Рост доллара также наблюдается, но не такой существенный.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,04 гривны. То есть цена американской валюты упала на 3 копейки против 14 ноября. Официальный курс евро составляет 48,98 гривны, то есть цена выросла на 10 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Не время для хаоса и эмоций: что будет с сегментом депозитов с 17 по 23 ноября

По состоянию на 18 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,06 гривны;

евро – 48,78 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 17 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,77 гривны , продажа – по 42,25 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,20 гривны , продажа – по 42,20 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,90 гривны, продажа – по 42,30 гривны.

Как повлияют отключения света на курс валют?