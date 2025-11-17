Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,04 гривны. То есть цена американской валюты упала на 3 копейки против 14 ноября. Официальный курс евро составляет 48,98 гривны, то есть цена выросла на 10 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 18 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,06 гривны;
- евро – 48,78 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 17 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,77 гривны, продажа – по 42,25 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,20 гривны, продажа – по 42,20 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,90 гривны, продажа – по 42,30 гривны.
Как повлияют отключения света на курс валют?
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, в состоянии энергетически-экономической неопределенности, важнейшую роль на рынке будет играть Нацбанк.
Поэтому регулятор будет действовать в соответствии с режимом "управляемой гибкости", уравновешивая спрос и предложение через валютные интервенции.
Кроме того, на межбанке текущие изменения будут мизерными, как и разница между курсами покупки и продажи. Зеркальная ситуация будет на наличном рынке.
Ожидается, что на этой неделе будут такие колебания валют: 41,8 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,8 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).